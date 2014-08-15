Добрый день! Нужен контент менеджер для наполнения им на 1с Битрикс. Только с опытом работы в 1с битрикс. Нужно добавить пока с сотню товаров и в дальнейшем по необходимости.
Исполнитель для копипаста в 1С
Приятного дня!
Ищем удаленного сотрудника в большой стабильный проект!
Необходимо вносить номенклатуру в 1С. (Чистый копипаст!)
Описания, изображения, технические характеристики.
Всю информацию предоставляем.
Ничего не нужно искать и придумывать!
Оплата от 3 до 5 рублей за одно товарное наименование! (Зависит от сложности)
Заявки фрилансеров
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