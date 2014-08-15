Исполнитель для копипаста в 1С

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка338 просмотров

Приятного дня!

Ищем удаленного сотрудника в большой стабильный проект!

Необходимо вносить номенклатуру в 1С. (Чистый копипаст!)

Описания, изображения, технические характеристики.

Всю информацию предоставляем.

Ничего не нужно искать и придумывать!

Оплата от 3 до 5 рублей за одно товарное наименование! (Зависит от сложности)

11 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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