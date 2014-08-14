Поменять и дополнить контент готового сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок185 просмотров

Необходимо поменять и дополнить контент на готовый сайт ( текст, фото, видео) убрать и добавить несколько ссылок и страниц

Сайт который необходимо обновить favoritfoto.ru готова только первая станица моими силами

Сайт с которого ovodovfoto.ru

Оставляем общий дизайн и код

Все что необходимо дополнить, сделать что куда поставить и что удалить могу выслать на почту

11 лет назад
promomix
Оводов 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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