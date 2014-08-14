Нужно наполнить http://mygold-mobile.ru/ интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото описание нужно скопировать с другого сайта http://w160207-112.host.webasyst.com/. Сайт opencart2. Жду ваших предложений.
Поменять и дополнить контент готового сайта
Необходимо поменять и дополнить контент на готовый сайт ( текст, фото, видео) убрать и добавить несколько ссылок и страниц
Сайт который необходимо обновить favoritfoto.ru готова только первая станица моими силами
Сайт с которого ovodovfoto.ru
Оставляем общий дизайн и код
Все что необходимо дополнить, сделать что куда поставить и что удалить могу выслать на почту
Заявки фрилансеров
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