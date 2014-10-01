Наполнение магазина товарами - копипаст

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен26 заявок292 просмотра

Нужно скопировать товары с картинкой из одного магазина в наш.

Товаров около 200 штук.

Тем работы, которого мне удавалось достичь - 25 товаров в час.

Я предоставляю список товаром - ссылки на товары в другом магазине и инструкцию по переносу. В инструкции расписано как заполнять какое поле - в начале будем вместе тренироваться в переносе, чтобы у вас не возникало непонятных ситуаций в дальнейшем.

Оплату могу производить по частям - каждые 50-100 позиций.

Оплата за каждый товар - 6 рублей.

Желающие - оставляйте заявки!

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$50
4 дня
Спасибо! Работа выполнена на достойном уровне!
Хороший заказчик. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет магазина

    Нужно наполнить http://mygold-mobile.ru/ интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото описание нужно скопировать с другого сайта http://w160207-112.host.webasyst.com/. Сайт opencart2. Жду ваших предложений.

    Наполнение сайтов46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение интернет магазина

    Требуется наполнение интернет магазина, тематика: косметика для волос, лица, тела. Парфюмерия, акссесуары, бижутерия. Источники-доноры есть, сайты на польском языке, требуется частичный перевод. Общее количество товаров до 100000 шт. Опыт CMS 1c-bitrix. В день минимум 100 ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется подобрать изображения для сайта

    Здравствуйте. Требуется подобрать изображения для разделов для сайта медицинской тематики. иконки для разделов порядка 100 на 100 пикселей. ниже привожу чуть разделов для которых надо найти картинки. (это не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно заполнение каталога

    Надо заполнять станки и запчасти с других сайтов на http://1.machinetec.ru/oborudovanie/stanki-novye/tokarnye-stanki/universalnye-tokarno-vintoreznye-stanki.html Станки: Заполнение технических характеристик - 5, 6 штук, пару таблиц копипаст с указанием стилей для таблицы, текст, фото Запасные части - ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавление иконок и якорей на сайты

    $500

    Добавление иконок и якорей на сайты. Сайты находятся на CMS NetCat. Всего 4 сайта по 90 страниц. Работа простейшая. Оплата по факту готовности каждого из сайтов. Сроки горят, первый нужно завершить уже сегодня. ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требования: Обязательное условие - умение написания уникального контента. Условия работы: Удалённая работа, оплата сдельная. Предлагайте свои варианты. Обязанности: Добавление на сайт товара. Автотовары.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад