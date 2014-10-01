Наполнение магазина товарами - копипаст

Нужно скопировать товары с картинкой из одного магазина в наш.

Товаров около 200 штук.

Тем работы, которого мне удавалось достичь - 25 товаров в час.

Я предоставляю список товаром - ссылки на товары в другом магазине и инструкцию по переносу. В инструкции расписано как заполнять какое поле - в начале будем вместе тренироваться в переносе, чтобы у вас не возникало непонятных ситуаций в дальнейшем.

Оплату могу производить по частям - каждые 50-100 позиций.

Оплата за каждый товар - 6 рублей.

Желающие - оставляйте заявки!