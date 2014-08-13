Наполнение интернет магазина

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Закрыт46 заявок590 просмотров

Нужно наполнить http://mygold-mobile.ru/ интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото описание нужно скопировать с другого сайта http://w160207-112.host.webasyst.com/. Сайт opencart2. Жду ваших предложений.

3 года назад
skzevs
Степан 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
34 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Пак
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Рина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
37 лет
7 лет в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Сергей
 
31 год
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Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Наталия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
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3 года назад
Екатерина
 
34 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Данила
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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Анатолий
 
36 лет
4 года в сервисе
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2 месяца назад
14 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
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8 лет в сервисе
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Наталья
 
33 года
4 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Виктор
 
40 лет
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Был
3 года назад
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Анастасия
 
24 года
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1 отзыв
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Павел
 
27 лет
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Был
3 года назад
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Александр
 
38 лет
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5 месяцев назад
109 отзывов
3 года назад
Елизавета
 
27 лет
3 года в сервисе
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Лада
 
29 лет
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Была
3 года назад
5 отзывов(-1)
3 года назад
Маргарита
 
35 лет
11 лет в сервисе
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2 месяца назад
8 отзывов
3 года назад
Владимир
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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Была
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