Требуется подобрать изображения для сайта

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Завершен5 заявок236 просмотров

Здравствуйте. Требуется подобрать изображения для разделов для сайта медицинской тематики.

иконки для разделов порядка 100 на 100 пикселей.

ниже привожу чуть разделов для которых надо найти картинки. (это не весь список разделов)

Контурная пластика (терапевтическая)

Аппаратная косметология

Инъекционная косметология

Эстетическая косметология

Плазмотерапия

Хирургия

Гинекология

Кардиология

Дерматология

Терапия

Гомеопатия

Гирудотерапия

Гастроэнтерология

Мануальная терапия

Эндокриналогия

Неврология

сделать надо сегодня.

11 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$35
1 день
Рекомендую!
Было приятно работать с Григорием. Четко поставленная задача, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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