Нужно наполнить http://mygold-mobile.ru/ интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото описание нужно скопировать с другого сайта http://w160207-112.host.webasyst.com/. Сайт opencart2. Жду ваших предложений.
Наполнение интернет магазина
Нужно добавить несколько сотен товаров на сайт, 5 рублей за товар, подробнее по скайпу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужно скопировать товары с картинкой из одного магазина в наш. Товаров около 200 штук. Тем работы, которого мне удавалось достичь - 25 товаров в час. Я предоставляю список товаром - ссылки на ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо надергать, с предложенного нами сайта, фото товара. Кол-во товара 12000Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется подобрать изображения для разделов для сайта медицинской тематики. иконки для разделов порядка 100 на 100 пикселей. ниже привожу чуть разделов для которых надо найти картинки. (это не ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, требуется наполнение форума, тематика Совместные покупки, ваши цены и предложения?Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Наполнить ИМ. ТЗ во вложении. От вас стоимость за позицию (англ. и рус. версия - это 2 позиции).Завершен11 лет назад
Надо заполнять станки и запчасти с других сайтов на http://1.machinetec.ru/oborudovanie/stanki-novye/tokarnye-stanki/universalnye-tokarno-vintoreznye-stanki.html Станки: Заполнение технических характеристик - 5, 6 штук, пару таблиц копипаст с указанием стилей для таблицы, текст, фото Запасные части - ...Завершен11 лет назад
- $500
Добавление иконок и якорей на сайты. Сайты находятся на CMS NetCat. Всего 4 сайта по 90 страниц. Работа простейшая. Оплата по факту готовности каждого из сайтов. Сроки горят, первый нужно завершить уже сегодня. ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: Обязательное условие - умение написания уникального контента. Условия работы: Удалённая работа, оплата сдельная. Предлагайте свои варианты. Обязанности: Добавление на сайт товара. Автотовары.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад