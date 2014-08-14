Специалист по наполнению и поддержке сайтов

На сайте интернет-магазина на Amiro CMS - www.avtobezumie.ru необходимо настроить отображение фотографий позиций или поменять размер самих фото, чтоб не увеличивая можно было комфортно разглядеть надпись снизу рамки. А так же чтоб при увеличении фото, ...