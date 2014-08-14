Нужно наполнить http://mygold-mobile.ru/ интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото описание нужно скопировать с другого сайта http://w160207-112.host.webasyst.com/. Сайт opencart2. Жду ваших предложений.
Специалист по наполнению и поддержке сайтов
Веб-студия ищет специалиста по наполнению и обслуживанию сайтов на постоянной основе.
Обязаности:
Быть в онлайне с 9-00 до 17-00
Наполнение сайтов текстами
Наполнение сайтов фотографиями
Правки контента
Возможно создание нового контента
Связь скайп, имейл, телефон.
Написание контента очень приветствуется.
На постоянной основе. Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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