Специалист по наполнению и поддержке сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок263 просмотра

Веб-студия ищет специалиста по наполнению и обслуживанию сайтов на постоянной основе.

Обязаности:

Быть в онлайне с 9-00 до 17-00

Наполнение сайтов текстами

Наполнение сайтов фотографиями

Правки контента

Возможно создание нового контента

Связь скайп, имейл, телефон.

Написание контента очень приветствуется.

На постоянной основе. Оплата по договоренности.

11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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