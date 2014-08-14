Требуется контент менеджер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок312 просмотров

Требуется человек описывающий ролики, на один ролик 200 символов, можно чуть больше-меньше. На один ролик уходит в среднем 5 мин, оплата 5 руб за ролик. В месяц выходит довольно неплохая з/п. Все детали в лс.

11 лет назад
PeTbKa
Петр 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров