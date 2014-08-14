Необходим импорт данных из CSV в любую CMS

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Необходимо данные из CSV файлов (около 10 файлов с большим кол-вом данных) импортировать в любую CMS, которую я установлю по необходимости.

В этих данных присутствуют адреса, поэтому необходимо использовать CMS, в которой есть возможность установить какой то плагин для яндекс или гугл карт, или реализовать отображение адресов на карте любым другим способом.

11 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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