Необходим импорт данных из CSV в любую CMS

Необходимо данные из CSV файлов (около 10 файлов с большим кол-вом данных) импортировать в любую CMS, которую я установлю по необходимости.

В этих данных присутствуют адреса, поэтому необходимо использовать CMS, в которой есть возможность установить какой то плагин для яндекс или гугл карт, или реализовать отображение адресов на карте любым другим способом.