Заполнять карточки товара (Bitrix)

Заполнить карточки товара от производителя http://hurakan.ru ~150шт.

(всего надо заполнять много, примерно 6000 товаров)

Создавать карточку товара не надо. всё уже выгружено из 1C ( http://prntscr.com/4czg39 )

Необходимо вот что сделать в карточке товара:

1. Поставить 2 галки

2. Добавить фото

3. Копипаст описания если есть

4. Указать название товара

Подробно:

1. Ставить 2 галки:

Активность и Выгружать в Яндекс Маркет - http://prntscr.com/4czgm9

2. Добавить КВАДРАТНОЕ фото (с сайта производителя) http://prntscr.com/4czk59

3. Если есть описание производителя http://prntscr.com/4czh02 - скопировать в поле "Описание позиции с сайта производителя товара (RUS):" http://prntscr.com/4czh5c . Если на сайте производителя нет фото, то не надо

4. Заполнить поле: "Уникальное название товара:" http://prntscr.com/4czii2 , Эго позаимствовать можно серху карточки http://prntscr.com/4czjop .

Должны быть заполнены в едином стиле (http://prntscr.com/4czi6p т.е. если "Блендер электрический ..." написано с маленькой буквы, то и в уникальном названии товара писать с маленькой.

Оплата по 5руб. за карточку или

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