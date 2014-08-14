Приятного дня! Ищем удаленного сотрудника в большой стабильный проект! Необходимо вносить номенклатуру в 1С. (Чистый копипаст!) Описания, изображения, технические характеристики. Всю информацию предоставляем. Ничего не ...
Заполнять карточки товара (Bitrix)
Заполнить карточки товара от производителя http://hurakan.ru ~150шт.
(всего надо заполнять много, примерно 6000 товаров)
Создавать карточку товара не надо. всё уже выгружено из 1C ( http://prntscr.com/4czg39 )
Необходимо вот что сделать в карточке товара:
1. Поставить 2 галки
2. Добавить фото
3. Копипаст описания если есть
4. Указать название товара
Подробно:
1. Ставить 2 галки:
Активность и Выгружать в Яндекс Маркет - http://prntscr.com/4czgm9
2. Добавить КВАДРАТНОЕ фото (с сайта производителя) http://prntscr.com/4czk59
3. Если есть описание производителя http://prntscr.com/4czh02 - скопировать в поле "Описание позиции с сайта производителя товара (RUS):" http://prntscr.com/4czh5c . Если на сайте производителя нет фото, то не надо
4. Заполнить поле: "Уникальное название товара:" http://prntscr.com/4czii2 , Эго позаимствовать можно серху карточки http://prntscr.com/4czjop .
Должны быть заполнены в едином стиле (http://prntscr.com/4czi6p т.е. если "Блендер электрический ..." написано с маленькой буквы, то и в уникальном названии товара писать с маленькой.
Оплата по 5руб. за карточку или
предлагайте свою цену
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