Необходимо данные из CSV файлов (около 10 файлов с большим кол-вом данных) импортировать в любую CMS, которую я установлю по необходимости. В этих данных присутствуют адреса, поэтому необходимо использовать CMS, в которой есть возможность ...
Перелинковщик сайтов
Нужно перелинковывать сайты.
Можно на постоянной основе.
Сайтов для перелинковки много.
Заявки фрилансеров
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