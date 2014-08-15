Какие работы необходимо сделать в ближайшее время: 1. в календаре и мероприятиях в конкретные дни добавить форму заявки для клиентов. 2. усовершенствовать один из разделов сайта 3. необходимо ...
Наполнение сайта товарами
Наполнение сайта товарами
Рыболовные принадлежности
Open Card
около 1500 позиций
Заявки фрилансеров
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