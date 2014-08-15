Размещение товаров в интернет-магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки263 просмотра

Основные задачи: поиск фотографий, изменение размеров и обработка фото по необходимости, добавление описаний к товару и всех необходимых технических параметров.

Все товары однотипны: панели, сайдинг, подоконники, плитка, ламинат и пр.

Оплата — WebMoney. CMS — WordPress.

WordPress
11 лет назад
Yaroslava84
Ярослава 
41 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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