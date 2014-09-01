Добавить товарные позиции в интернет-магазин

Добрый день! Необходимо добавить около 400 новых товаров в интернет-магазин карнавально-праздничной тематики. У вас будет счет с товарными позициями. Нужно создать карточку товара и в ней проставить: артикул и название товара со счета, количество товара со счета, загрузить фото с сайта поставщика предварительно убрав лого поставщика (убирается легко за 2 сек), краткое описание товара (например размер и комплектацию, указанные на сайте поставщика + 1-2 строчки дополнит.текста).

Выбор категорий, проставление цены, проставление сопутствующих товаров делать НЕ НУЖНО, буду потом делать сама! Интересует ваша цена за 1 тов.позицию с прописанием метаинформации и БЕЗ. С прописанием метаинформации пишите цену только в том случае, если хорошо знаете принцип подбора и заполнения метаописания!