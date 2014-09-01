Добавить товарные позиции в интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок309 просмотров

Добрый день! Необходимо добавить около 400 новых товаров в интернет-магазин карнавально-праздничной тематики. У вас будет счет с товарными позициями. Нужно создать карточку товара и в ней проставить: артикул и название товара со счета, количество товара со счета, загрузить фото с сайта поставщика предварительно убрав лого поставщика (убирается легко за 2 сек), краткое описание товара (например размер и комплектацию, указанные на сайте поставщика + 1-2 строчки дополнит.текста).

Выбор категорий, проставление цены, проставление сопутствующих товаров делать НЕ НУЖНО, буду потом делать сама! Интересует ваша цена за 1 тов.позицию с прописанием метаинформации и БЕЗ. С прописанием метаинформации пишите цену только в том случае, если хорошо знаете принцип подбора и заполнения метаописания!

11 лет назад
YuliaaT
Юлия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$55
6 дней
Очень хороший исполнитель. Все быстро, четко и в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую Юлию как отличного заказчика. Грамотное т.з. с пояснениями, приемлемые сроки, высокая оплата.

Заявки фрилансеров

Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад