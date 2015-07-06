ОПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНО

Наполнение сайта компьютерной тематики обучающими статьями (SEO)

Примеры: Как подключить и настроить принтер, Регистрация почты, Удаленный доступ, Работа с FTP, Как защитить файлы, Работа с Архиваторами, и т.д.

Объем не менее 1000 печатаных знаков без пробелов.

Целевая аудитория сайта - это начинающие и средние юзеры ПК, при составлении текста прошу это учитывать.

20 уникальных статей в месяц = 5000р

График публикации на Ваше усмотрение, но с перерывами не более 3х суток

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