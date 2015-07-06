Наполнение сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок358 просмотров

ОПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНО

Наполнение сайта компьютерной тематики обучающими статьями (SEO)

Примеры: Как подключить и настроить принтер, Регистрация почты, Удаленный доступ, Работа с FTP, Как защитить файлы, Работа с Архиваторами, и т.д.

Объем не менее 1000 печатаных знаков без пробелов.

Целевая аудитория сайта - это начинающие и средние юзеры ПК, при составлении текста прошу это учитывать.

20 уникальных статей в месяц = 5000р

График публикации на Ваше усмотрение, но с перерывами не более 3х суток

mustwin.ru

Настройка почты
11 лет назад
Qludll
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

IlonaYakimyuk
Илона 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
30 дней
Работа выполнена. Замечаний минимум. Все исправлено
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

IlonaYakimyuk
Илона 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад