Добрый день! Требуется добавить товары на на сайт интернет магазина. Админка очень проста поймет даже ребенок) От вас требуется добавить все товары, которые я вам вышлю в экселе. Найти качественное фото, проверить ...
Наполнить сайт контентом на Wordpress
Необходимо добавить на сайте порядка 10 страниц и все очень красиво оформить, в соответствии с макетами
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10000
Требуется серьезный человек на постоянку, для описания видео роликов. Требования: 200 символов на ролик, придумать название, в день необходимо описывать от 50 роликов. Оплата 5 руб — 1 ролик. На 1 ролик уходит в среднем ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Наполнение сайта с фильмами онлайн, редактирование информации! Должностные обязанности - Наполнение сайта: (наполнения,правка информации); - Работа с контентом: работа с текстами и изображениями Требования ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
ОПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНО Наполнение сайта компьютерной тематики обучающими статьями (SEO) Примеры: Как подключить и настроить принтер, Регистрация почты, Удаленный доступ, Работа с FTP, Как защитить файлы, Работа с Архиваторами, и т.д. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Наполнить сайт информацией по требованию платежной системы pay2pay.comНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо добавить около 400 новых товаров в интернет-магазин карнавально-праздничной тематики. У вас будет счет с товарными позициями. Нужно создать карточку товара и в ней проставить: артикул и название товара со счета, количество товара ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
На данный момент требуется добавить около 200 товаров (видеорегистраторов). Прайс-лист с ценами и названиями товаров имеется. Карточка товара должна включать в себя следующее: фото товара с вотермаркой, название, цену, краткое уникальное описание, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо наполнение сайтов по улучшению качества жизни, психологии, здоровью. www.happy.co.ua www.knowhowmed.org и других сайтов в том числе и продающих!Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходима помощь студента для наполнения базы. Работа очень простая. Нужно с одного сайта переносить данные в таблицу Exel. Всего 4500 строк.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую Вас, уважаемые профессионалы, предлагаю выполнить нестандартную задачу. (предыстория: я занимаюсь грузоперевозками и у меня 4 машины в 4х разных районах; я хочу разместить на avito 4 объявления, но получается разместить ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад