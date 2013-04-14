mihas_

Михаил Александров mihas_

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

devarts
Павел 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Блок последних сообщений форума на WP сайте
WordPress
Было интересно с вами работать, спасибо
Очень рекомендую данного фрилансера. Работа была выполнена на отлично и за выгодную цену + как бонус были проделаны дополнительные работы! Обязательно обращусь еще.
Ответный отзыв
veis777
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать аналог сайта. Заказ для veis777
Joomla
Отличный заказчик. рекомендую
Отличный исполнитель, работать с Игорем одно удовольствие. Вместе с ним уже создали более десятка сайтов, разрабатывая которые были учтены все нюансы, а также без проблем сделаны доработки. Надеюсь на долгосрочное тесное сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Kandiral
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Авторизация на сайте через API Вконтакте
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
В этом исполнителе присутствуют все необходимые заказчику качества: знания, терпение, вежливость и тд! Прикручивали авторизацию через соц. сети на одном из сайтов, появилось несколько неожидаемых проблем, в которых Руслан без труда разобрался и сделал, чтобы все работало идеально! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать дизайн сайта-визитки
Отлично поработали, сдали проект, хотя были и дополнения, но все они за дополнительную плату. Адекватный клиент, постоянно онлайн, отвечает на все вопросы и вовремя платит за работу. Надеюсь работали не последний раз. Ставлю 10/10!
Супер исполнитель и дизайнер. Нарисовал классный дизайн + всегда исправлял мелкие поправки!
Ответный отзыв
xomsa
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Отредактировать 130 статей на сайте
спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена очень качественно и в установленный срок. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов