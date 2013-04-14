Необходимо добавить на сайте порядка 10 страниц и все очень красиво оформить, в соответствии с макетами
- $50Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо заверстать несложный макет на вордперсс. Также необходимо написать скрипт-калькулятор наподобие http://polygranit.ru/calc.htmlСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо нарисовать дизайн сайта компании, занимающейся производством и изготовлением материалов из гранита. Есть заполненный бриф, разработана структура.Завершен11 лет назад
- $500
На сайте одной спортивной организации реализовано отображение всей информации о клубах, игроках, турнирах и т.д. с использованием модуля JoomSpot. Уже на сегодня есть возможность добавления добавление команд, клубов, игроков, матчей, турниров, судей и тд. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо доработать модуль для Joomla - JoomSport (формат вывода контента, добавить профили тренеров, судей, возможность добавления команд (есть только клубы) и некоторые другие доработки). Есть подробное ТЗ.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Для категорий (ванны, душевые кабины и тд) интернет магазина сантехники нужно нарисовать несложные, но очень классные (примеры покажу) маленькие иконки. Само представление иконок уже нарисовано, нужно их привезти в порядок. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Старый и достаточно большой сайт на wordpress очень сильно тормозит, плагин Super Cache не спасает. Нужно определить что его так тормозит (плагин и настройки), убрать и сделать открытие страниц максимально быстрым Сайт ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн сайта автосервиса. По структуре сайт простой: шапка, меню, центральная контентная часть, футер. Дизайн и логотип должны быть выполнены в определенном олдскульном стиле, примеры покажу.Завершен12 лет назад
- $1500
Необходимо разработать CRM для компании, занимающейся приемом заказов на дипломные, курсовые работы и распределение их между исполнителями. Роли: администратор, менеджер, заказчик, автор. Имеется несколько статусов заказа: новый заказ, на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходим дизайн несложного сайта, похожий на zaochnik.comЗавершен12 лет назад
Я даю список из названий компаний (порядка 1000 штук). Необходимо будет на одном сайте используя форму добавления информации о компании найти информацию в интернете и добавить ее: 1. Логотип компании. 2. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо внести небольшие корректировки в уже готовом банере - изменить текст. Исходники есть.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо для компании разработать логотип, есть бриф.Завершен13 лет назад
Есть нарисованный дизайн сайта в psd, в шапке которого изображен грузовик. Заказчик пожелал сделать видимость того, что грузовик движется (крутятся колеса, моргают фары, мелькают тени). СымитироватьАнимация1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать несложный дизайн, лого есть. Фирма занимается изготовлением памятников, продажей щебня.Закрыт13 лет назад
Есть база данных Postgresql 8.1 + Postgis 1.5. Необходимо было обновить до версии Postgresql 9.1 + Postgis 2.0. После обновления, когда пытаюсь загрузить дамп базы данных предыдущей версии используя hard upgrade (официальная документация) появляется следующая ...Базы данныхнет заявокЗакрыт13 лет назад
Существует сайт, для него нарисован полностью дизайн, в связи с введением нового функционала необходимо отрисовать еще 4 страницы взяв за основу существующие макеты.Закрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать картинку-заставку для страницы на Facebook, с призывом пользователям нажать "Мне нравится", пример http://www.facebook.com/techcrunch?sk=app_7146470109 Проект - kollega.by, страница http://www.facebook.com/pages/kollegaby/262853273749487. На картинке нужно попробовать передать следующий смысл: есть человек, ...Закрыт13 лет назад
Сайт obrabotka.net. Задача: нужно сделать 3 баннера (логотипа), которые будут размещать на своих сайтах наши клиенты с ссылкой на obrabotka.net Первый, размер 150х150. Структура. Вверху название сайта obrabotka.net, ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть уже готовый несложный логотип в psd, его необходимо перерисовать в векторах, в corel draw.Завершен13 лет назад