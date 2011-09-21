Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
12 лет назад
Все было сделано качественно и в срок. Руслан самостоятельно реализовал моменты, которые были упущены в ТЗ, и адекватно реагировал на правки, которые возникали походу работы. Спасибо!
Ответный отзыв
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
$20
10 баллов
12 лет назад
В этом исполнителе присутствуют все необходимые заказчику качества: знания, терпение, вежливость и тд! Прикручивали авторизацию через соц. сети на одном из сайтов, появилось несколько неожидаемых проблем, в которых Руслан без труда разобрался и сделал, чтобы все работало идеально! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
$20
10 баллов
12 лет назад
Профессионально. Быстро. +10
Ответный отзыв
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
$10
10 баллов
12 лет назад
Молодец, очень доволен, сделал всё быстро и чётко, 10+++++++++++
Ответный отзыв
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
$50
10 баллов
12 лет назад
Руслан быстро справился с задачей и сразу же прислал рабочий вариант. Рекомендую.
Ответный отзыв
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Веб-программирование
5 отзывов
от $1
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