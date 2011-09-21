Kandiral

Руслан Кандирал Kandiral

 
42 годаУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
https://kandiral.ru
Отзывы заказчиков
yarcheg
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Доработка Invision Power Board версии 2.1.7
Все было сделано качественно и в срок. Руслан самостоятельно реализовал моменты, которые были упущены в ТЗ, и адекватно реагировал на правки, которые возникали походу работы. Спасибо!
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Ответный отзыв
mihas_
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Авторизация на сайте через API Вконтакте
В этом исполнителе присутствуют все необходимые заказчику качества: знания, терпение, вежливость и тд! Прикручивали авторизацию через соц. сети на одном из сайтов, появилось несколько неожидаемых проблем, в которых Руслан без труда разобрался и сделал, чтобы все работало идеально! Спасибо за работу!
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Ответный отзыв
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
12 лет назад
АПИ сервис
Профессионально. Быстро. +10
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Ответный отзыв
fatal1ty100
52 годаЛатвия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Дополнить фильтр нецензурных слов, движок IPB
Молодец, очень доволен, сделал всё быстро и чётко, 10+++++++++++
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Ответный отзыв
OlgaVictorovna
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Код на Дельфи
Руслан быстро справился с задачей и сразу же прислал рабочий вариант. Рекомендую.
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Ответный отзыв
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