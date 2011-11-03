Авторизация на сайте через API Вконтакте

В этом исполнителе присутствуют все необходимые заказчику качества: знания, терпение, вежливость и тд! Прикручивали авторизацию через соц. сети на одном из сайтов, появилось несколько неожидаемых проблем, в которых Руслан без труда разобрался и сделал, чтобы все работало идеально! Спасибо за работу!