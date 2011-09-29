Скрипт обработки файлов + веб-интерфейс.

Нужно написать скрипт, который будет делать следующее:

1. Проверяет, есть ли в заданной директории файл.

2. Если файл есть, то распаковать из него вложение, после обработки, файл переместить в директорию "обработанное".

3. Вложение в 99% случаев - зип архив. Его нужно распаковать, внутри один или несколько xml файлов.

4. По названию XML файла определенным образом переложить хмл в другую директорию

Веб-интерфейс:

Сделать доступ через веб-интерфейс к этим файлам. В зависимости от прав пользователя, доступ осуществляется к конкретной директории.

Регистрация пользователей осуществляется только с активацией администратором. При этом, пользователь сам выбирает, какому из администраторов отправлять запрос на активацию при регистрации. (портал закрытый, для внутрикорпоративного использования).

Графика на сайте не планируется, все предельно просто. В идеале, чтобы можно было интегрировать с порталом на джумле. Но не обязательно.

Shell+PHP+MySQl предпочтительны.

Хостинг - ФриБСД.