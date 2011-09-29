Требуется доработка сайта на 1С Битрикс, в т.ч. довёрстка. Сайт готов на 80% Материалы для работы: ТЗ: http://narod.ru/disk/24870654001/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.rar.html Бюджет 5000-6000. ...
Скрипт обработки файлов + веб-интерфейс.
Нужно написать скрипт, который будет делать следующее:
1. Проверяет, есть ли в заданной директории файл.
2. Если файл есть, то распаковать из него вложение, после обработки, файл переместить в директорию "обработанное".
3. Вложение в 99% случаев - зип архив. Его нужно распаковать, внутри один или несколько xml файлов.
4. По названию XML файла определенным образом переложить хмл в другую директорию
Веб-интерфейс:
Сделать доступ через веб-интерфейс к этим файлам. В зависимости от прав пользователя, доступ осуществляется к конкретной директории.
Регистрация пользователей осуществляется только с активацией администратором. При этом, пользователь сам выбирает, какому из администраторов отправлять запрос на активацию при регистрации. (портал закрытый, для внутрикорпоративного использования).
Графика на сайте не планируется, все предельно просто. В идеале, чтобы можно было интегрировать с порталом на джумле. Но не обязательно.
Shell+PHP+MySQl предпочтительны.
Хостинг - ФриБСД.
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