Доработка скрипта фотохостинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки170 просмотров

Необходимо разработать скрипт фотохостинга на основе кобминации функционала существующий скриптов:

CF Image Host Pro (http://www.codefuture.co.uk/projects/imagehost/pro/index.php);

chevereto (http://demo.chevereto.com/) и добавления необходимого функционала самостоятельно.

Доступ к последним коммерческим версиям перечисленных скриптов имеется.

Необходимо перевести хранение данных с файлов, на базу MySQL, создать пользовательскую часть и административную панель.

В базе должна храниться общая информация по каждой загруженной картинке:

Дата и время загрузки, количество просмотров, дата последнего просмотра,

автор (если картинка зарегистрированного пользователя),

информация по фактическому местоположению картинки, размер, описание, теги, комментарии

и, при необходимости, прочая служебная информация об изображении.

MySQL
14 лет назад
NightWisher
Евгений 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров