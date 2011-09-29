Необходимо обеспечить взаимодействие сайта компании такси с удаленным сервером для получения баланса клиентов и истории поездок. Вся информация хранится и обрабатывается на удаленном сервере. Сайт должен формировать запросы, получать ответ в виде данных и выводить ...
Доработка скрипта фотохостинга
Необходимо разработать скрипт фотохостинга на основе кобминации функционала существующий скриптов:
CF Image Host Pro (http://www.codefuture.co.uk/projects/imagehost/pro/index.php);
chevereto (http://demo.chevereto.com/) и добавления необходимого функционала самостоятельно.
Доступ к последним коммерческим версиям перечисленных скриптов имеется.
Необходимо перевести хранение данных с файлов, на базу MySQL, создать пользовательскую часть и административную панель.
В базе должна храниться общая информация по каждой загруженной картинке:
Дата и время загрузки, количество просмотров, дата последнего просмотра,
автор (если картинка зарегистрированного пользователя),
информация по фактическому местоположению картинки, размер, описание, теги, комментарии
и, при необходимости, прочая служебная информация об изображении.
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