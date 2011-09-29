Прикрутить робокассу к сайту продажи инфо-продукта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

7stupeney.ru

Был paid downloads - толком не фурычит. Нужно простое и дешевое решение по прикручиванию робокассы к сайту с оплатой за скачанный товар.

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14 лет назад
Maikoff_MC
Майкофф 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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