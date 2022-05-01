Форма для отправки запроса для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

Версия joomla 1.5.22

На ней сайт тур агентства. По центру, под формой поиска, надо встроить блок, где будут поля, ваше имя, ваш номер телефона, ваш мейл и ваше сообщение. Все поля обязательные. Сверху надо, чтобы можно было вставить текст или html. Желательно все это прикрутить через Jumi (уже установлена).

Нужно сегодня. Напишите цену.

HTMLJoomla
14 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсинг страниц + заполнение сайта

    $50

    Необходимо пропарсить несколько разделов сайта www.tinydeal.com и полученные описания и картинки залить в уже установленный магазин на движке WebAsyst Shop-Script. Всего около 3500-4000 товаров. Бюджет 1500 руб. Желающие стучите в асю: 404-760-176

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • XMLHttpRequest

    Написать скрипт который мог бы Из html принять ответ от сюда с другого домена используя byTagName с помощью XMLHttpRequest в алерт или document.write. Проблема в том что напрямую с браузера ответ получаю, ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Выполнить доработки магазина на Битриксе

    Здравствуйте. Ищу человека, который на протяжении рабочего дня находиться в сети, может общатся по скайпу или телефону при необходимости выполнять доработки, которые необходимо сделать для магазина на Битриксе. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется правки самописной кмс

    Нужно осуществить правки самописной кмс. Требуется хорошее знаниня php. Требуется поправить title для некоторых разделов. Сделать ЧПУ урлов в одном из разделов. В принципе работа не сложная. По срокам не ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт отображения событий

    сайт для сша вот пример функционала - http://www.ticketsnow.com/EventCalendar/EventsCalendar.aspx?MAID=412 разница вот в чем: 1. дни, месяцы и годы будут идти просто списком слева направо 2. категории тоже будут идти слева направо и ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта на WordPress

    $250

    Требуется исполнитель по созданию сайта по журналам прошлого века. Образец, который чем-то похож: www.oldgazette.ru Отличие от варезников с обложками журналов и ссылками на файлообменники: на моем сайте будут структурированно представлены _тексты_ номеров ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Копировщик сделок MetaTrader4

    Всем привет! Срочно нужен автоматический копировщик сделок.. создать или использовать его http://forum.mql4.com/ru/22291 только его нужно будет модифицировать.. добавить функцию создания логина на серверной части..например создаю логин Client1 и номер счета 324234 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка сайта на Битриксе

    Нужно сделать раздел Фотки, почти точно такой же как здесь: http://www.tourweek.ru/gallery/ Старый раздел Фотки (ссылка на него выше) сделан не корректно, потому вместо того чтобы исправлять чужие косяки, решено разработать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад