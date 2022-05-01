Форма для отправки запроса для joomla

Версия joomla 1.5.22

На ней сайт тур агентства. По центру, под формой поиска, надо встроить блок, где будут поля, ваше имя, ваш номер телефона, ваш мейл и ваше сообщение. Все поля обязательные. Сверху надо, чтобы можно было вставить текст или html. Желательно все это прикрутить через Jumi (уже установлена).

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