Срочно! Копировщик сделок MetaTrader4

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Всем привет! Срочно нужен автоматический копировщик сделок..

создать или использовать его http://forum.mql4.com/ru/22291 только его нужно будет модифицировать.. добавить функцию создания логина на серверной части..например создаю логин Client1 и номер счета 324234 ДЦ клиента. Пользователь прописывает в клиентской части логин созданного мной Client1 и после этого сигналы поступают на его счет. Все очень просто..

контакты:

icq 452-933-981

mail: [email protected]

сот. 89258660687

Могу лично встретиться в Москве и обсудить и заплатить наличкой

14 лет назад
NewYorker
Вадим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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