Срочно! Копировщик сделок MetaTrader4

Всем привет! Срочно нужен автоматический копировщик сделок..

создать или использовать его http://forum.mql4.com/ru/22291 только его нужно будет модифицировать.. добавить функцию создания логина на серверной части..например создаю логин Client1 и номер счета 324234 ДЦ клиента. Пользователь прописывает в клиентской части логин созданного мной Client1 и после этого сигналы поступают на его счет. Все очень просто..

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