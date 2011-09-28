Здравствуйте, требуется настройка фильтров и списков пользователей.
Срочно! Копировщик сделок MetaTrader4
Всем привет! Срочно нужен автоматический копировщик сделок..
создать или использовать его http://forum.mql4.com/ru/22291 только его нужно будет модифицировать.. добавить функцию создания логина на серверной части..например создаю логин Client1 и номер счета 324234 ДЦ клиента. Пользователь прописывает в клиентской части логин созданного мной Client1 и после этого сигналы поступают на его счет. Все очень просто..
контакты:
icq 452-933-981
mail: [email protected]
сот. 89258660687
Могу лично встретиться в Москве и обсудить и заплатить наличкой
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