Доработать скрипт фильтра поиска

Фильтр осуществляется по выбранным чекбоксам. Выборка из БД на MySQL. Параметров фильтрации немного. Обращаться только ОПЫТНЫМ ФРИЛАНСЕРАМ, которые могут разобраться в ЧУЖОМ КОДЕ.

Фильтр сделан на PHP+jQuery.

Сайт во вложении или на http://www.mediafire.com/?b48xzyy84u2v931. Скрипт для импорта бд- porter.sql

Поиск находится на странице porter/e/listings

Кто сможет доработать скрипт до корректной работы - обращайтесь!

срок выполнения работы: 2 дня.

оплата 30$.

С вопросами обращайтесь в icq: 450192693 или в ЛС