Сервисная книжка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок131 просмотр

Требуется разработать скрипт сервисной книжки.

Как здесь: http://6499977.ru/b2c/

только без регистраций.Нужно что бы был поиск по номеру кузова.То есть человек вводит номер кузова автомобиля и ему выдаётся вся информация как в примере.Посещения услуги и ткд.

Вся информация хранится в *.xls необходимо что бы я загружал эти файлы и база обновлялась.

14 лет назад
minimalists
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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