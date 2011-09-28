Сервисная книжка

Требуется разработать скрипт сервисной книжки.

Как здесь: http://6499977.ru/b2c/

только без регистраций.Нужно что бы был поиск по номеру кузова.То есть человек вводит номер кузова автомобиля и ему выдаётся вся информация как в примере.Посещения услуги и ткд.

Вся информация хранится в *.xls необходимо что бы я загружал эти файлы и база обновлялась.