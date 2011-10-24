Модуль оплаты Киберплат

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка102 просмотра

Необходимо разработать модуль оплаты на сайте через систему Киберплат

14 лет назад
ovevil
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$100
30 дней
Отличный исполнитель. У меня было нечеткое ТЗ, Алексей помог разобраться, что мне нужно. Проект выполнил очень грамотно, объяснил каждую строчку кода. Все рекомендую!!!
Рекомендую. Отличный заказчик, крайне интересный проект и оплата четко в срок! Буду рад сотрудничать и дальше!

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад