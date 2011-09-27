Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadify
Требуется доработка и интеграция PHPBB + PHPPROBID
Требуется доработка и интеграция форума PHPBB 3.08 с аукционом PHPPROBID 6.05
общий бюджет этого проекта до 5000 usd, + последующая поддержка, так что желательна возможность сотрудничества в долгосрочной перспективе (1-2 года), предпочтение человеку (студии) из Киева с которым реально можно встречаться и обсуждать рабочие моменты
Для начала работы (Бюджет 500+ usd).
1. Этап:
Надо на основе форума phpBB 3,08 сделать возможность проводить аукционные торги, открытие новых тем аукционных, объявление победителя итп
приблизительно что надо (возможна некоторая коррекция по ходу работы):
Аукционная тема (значком в общем списке выделять, нет сообщений ,популярная,закрытая)
Новая Кнопочка открыть аукцион
При открытии: (Кроме стандартных полей)
Время до закрытия (сутки - 3 - 7 - 14 - месяц), до даты выбор из календаря, закрытие по истечении срока при входе в тему и по крону
поле: стартовая цена + поле: выбор из списка валют
поле: шаг аукциона, местонахождение лота, доставка зарубеж, минимальная цена продажи, в той же валюте что и стартовая цена (ставить автоматом)
поле: цена блиц (в теме отображается, и при нажатии, закрывается тема и нажавший объявляется победителем)
после открытия темы, новое сообщение только с заполненым полем ставка,
в первом сообщении ввести поле текущая ставка, если ничего нет то прочерк, если есть отобразить число, и возле него ссылка история ставок, при нажатии на которую отобразятся все сделанные ставки, с пречнем ников их сделавших
по истечении строка открытия лота, закрыть тему, если есть ставки, проверить если указана минимальная продажная цена, проверить достигнута ли она если да или её нет, то написать сообщение победитель - и ник - сумма ставки
удаление перемещение темы по проишествии времени указанного в админке,в раздел который указали в админке, по крону и (или) при попытке просмотра темы
учитывать права доступа к форуму, т. е кто может отвечать тот и может делать ставки, люди из списка недругов автора темы не могут участвовать
В админке возможность выбирать разделы в которых включены такие темы, возможность отключать эти дополнительные поля
в основном это все, приблизительно как это должно выглядеть с точки зрения пользователей в прицепленном архиве, возможно понадобится реализовать некоторые дополнительные ньюансы в процессе работы, за доп. оплату
бюджет на задание может быть обсуждаем, предпочтение людям с отзывами, или портфолио
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