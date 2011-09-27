Приложение для клана сайта браузерной игры

Вобщем нужно разработать полный аналог http://stalkerz.biz/primer.html

также добавить нужно будет таймером на заклятия. Тоесть нужно на каждую вещь ставить таймер когда наложено заклятие и на сколько дней и чтоб оно отображало дату когда заклятие будет сняти

если есть вопросы - подробнее в личку