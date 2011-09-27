Приложение для клана сайта браузерной игры

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Вобщем нужно разработать полный аналог http://stalkerz.biz/primer.html

также добавить нужно будет таймером на заклятия. Тоесть нужно на каждую вещь ставить таймер когда наложено заклятие и на сколько дней и чтоб оно отображало дату когда заклятие будет сняти

если есть вопросы - подробнее в личку

14 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров