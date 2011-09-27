Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта самописный с использованием библиотек CodeIgniter.
Синхронизации с программным комплексом Мастер-Тур
Уважаемые коллеги
Есть такой программный комплекс «Мастер-тур» — специализированный продукт для туристических агентств, который позволяет вести учет туров, заездов, наличия мест и многое другое.
Возможно ли из его базы данных выгружать информацию для публикации на собственном сайте?
Тоесть хотелось бы синхронизировать данные из базы «Мастер-тура» с базой данных своего сайта, и отображать данные на сайте в реальном времени.
Для тех кто имел подобный опыт.
Интересует возможность, сроки цена?
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