Синхронизации с программным комплексом Мастер-Тур

Уважаемые коллеги

Есть такой программный комплекс «Мастер-тур» — специализированный продукт для туристических агентств, который позволяет вести учет туров, заездов, наличия мест и многое другое.

Возможно ли из его базы данных выгружать информацию для публикации на собственном сайте?

Тоесть хотелось бы синхронизировать данные из базы «Мастер-тура» с базой данных своего сайта, и отображать данные на сайте в реальном времени.

Для тех кто имел подобный опыт.

Интересует возможность, сроки цена?