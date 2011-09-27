Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта самописный с использованием библиотек CodeIgniter.
Скрипт парсинга для сайта по недвижимости.
скрипт парсинга для сайта по недвижимости.
детали напишу позже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо описать логику в результате выполнения которой будет выбираться менеджер для консультации в онлайн чате. Подробнее в личке.Завершен14 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Надо сделать сайт (интернет магазин), дизайн уже есть, надо натянуть на движок и сделать 2 парсера с сайтов http://glauto.com.ua/ и http://www.fps-catalog.com.ua/ парсеры должны быть написаны так чтоб ими можно было удобно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Для сайта-визитки изготовлены psd макеты. Макет главной страницы сейчас готов (прилагаю), остальные будут сегодня/завтра, прилагаю их блок-схемы + они есть в ТЗ, которое так же прилагаю. Нужно сверстать макеты и установить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать форму обратной связи встроенную в html прикрепив к ней скрипт отправки сообщений.Завершен14 лет назад
Необходимо сделать динамическую галерею с доп. функционалом. Предварительные макеты во вложении. Описание: В большой области будут как слайды листаться картинки. адреса картинок подтягиваются из xml-файла. Названия слайда тоже подтягиваются их xml. ...Завершен14 лет назад
- $250
механика: работа такова юзер в позиций 1 приглашает 2 , юзер в позиций 2 приглашает 3, юзер в позиций 3 приглашает 4 реферала и так далее. за каждого приглашенного реферала насчитывается очки. С этих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно подключить сайт к партнерской программе другого сайта. Каждый день предложения рекламируемые на сайте партнера, должны выгружаться у нас.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день ! Есть сайт. ait.inspire.kz необходимо добавить на него всплывающее меню. Во второе нижнее подменю. нужна только html верстка. Итог - код главной страницы со всплывающим меню - как пример. Интегрировать в движок ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен программист для доработки поиска на сайте http://78.108.91.148/ сайт на php 1) нужно будет поправить поиск по сайту сделать рабочим его, все подробности поиска его функционала поясню при личном общению ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад