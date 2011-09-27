Требуется сделать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок206 просмотров

Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта самописный с использованием библиотек CodeIgniter.

CodeIgniter
13 лет назад
Crossfire1983
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад