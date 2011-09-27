Многослойная стрничка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Задача:

Есть старый сайт - убогий дизайн, но отличная индексация, без вложений на первых местах висит.

Есть новый сайт - отличный дизайн, но индексация пока страдает.

Сделать скрипт, который при заходе а старый сайт затемнял бы его содержимое через верхний слой, и выдавал бы в этом слое содержимое нового сайта. При этом, сделать так, чтобы новый слой не влиял бы на работу поисковых роботов, чтобы они продолжали индексировать старый сайт, а посетители, видели новый сайт.

14 лет назад
AndyCall
Андрей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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