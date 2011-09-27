Нужно сделать или найти слайд-шой для джумлы, один-в-один как на макете, приложенным к этому письму. ICQ 237-584-677
Создать скрипт
Задача:
1. создать скрипт (ПО) считывающий определенную информацию с сайта www.ati.su в определенном порядке (периодическое выполнение по расписанию) по нашим актуальным заказам.
2. затем данный скрипт должен перевести текст в аудио файл (периодическое выполнение по расписанию)
3. далее данный скрипт должен взять созданный аудио файл и вложить в нашу программу "Управление рацией" (периодическое выполнение по расписанию) и далее идет трансляция в радио эфир.
Деньги за работу через безопасную сделку или вебмани руб.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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