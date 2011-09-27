Создать скрипт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок453 просмотра

Задача:

1. создать скрипт (ПО) считывающий определенную информацию с сайта www.ati.su в определенном порядке (периодическое выполнение по расписанию) по нашим актуальным заказам.

2. затем данный скрипт должен перевести текст в аудио файл (периодическое выполнение по расписанию)

3. далее данный скрипт должен взять созданный аудио файл и вложить в нашу программу "Управление рацией" (периодическое выполнение по расписанию) и далее идет трансляция в радио эфир.

Деньги за работу через безопасную сделку или вебмани руб.

14 лет назад
rblinov
Роман 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

pogrupp
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$500
7 дней
Не довел проект до конца, бросил на пол дороги.
Заказчик много раз откладывал выплату предоплаты ..."тянул резину".... кормил пустыми обещаниями о выплате и после таких действий еще доверять ему? изначально обговаривалось одно ТЗ .... в итоге пришлось делать совсем другое чтоб получить хоть какие-то деньги. Много функционала было добавлено в проект изначально не обговариваемого в ТЗ, за что заказчик обещал премию. Заказчик не понимал что в данном проекте много входных данных и чтоб все правильно обработать необходимо время на тестирование и отладку. Я что виноват что его менеджеры пишут сокращения типа д. - это у некоторых Дом, а у других Деревня. и.т.д.(Не было унифицированного ввода данных .... это я парсил с сайта информацию и никак не мог повлиять на ввод данных) В итоге премию выплачивать отказался. Как только довел данный проект до КОНЦА ... заказчик предложил мне другой проект ( при этом не выплатив все деньги по предыдущему проекту) Я сделал некоторые наброски по второму проекту и как только заказчик рассчитался с первым (естественно без премии) я полностью прекратил разработку. НЕРВЫ ДОРОЖЕ !!! По данному проекту выполнена вся работа и исходники предоставлены заказчику (хотя за исходники надо было бы и доплатить)

Заявки фрилансеров

pogrupp
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад