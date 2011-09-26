Сделать сайт на Modx Revo

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Имеется готовый сверстанный шаблон сайта-минипортала

Пример морды http://i55.tinypic.com/qzkujb.jpg. Смотрим внимательно на детали.

В сумме около 8 страниц: категории, одиночные и т.д.

Всего пять категорий (см. верхнее меню), которые выводятся на главной.

Слева в сайтбаре параметры TV, к которым привязаны статьи. Статья привязывается только одному параметру. При клике на TV (например Civic 4D) выводятся все статьи с этим TV в текущей категории.

В принципе можно и наоборот, чтобы категориями были машины.

Каждая статья имеет свой рейтинг со звездами и возможность комментирования. Картинки статьям назначаются через TV.

В разделе Отзывы пользователь может не только комментировать, но и оставлять свой отзыв.

Прошу предоставить ваши цены, сроки и примеры работ.

MODX
14 лет назад
Dux
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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