Требуется доработка сайта для его корректной работы. Предварительный список работ: 1. Доделать функционал (переключение страниц, сортировка) 2. Подправить верстку 3. Мелкие нюансы 4. Оптимизировать под поисковые системы
1с Битрикс: доработка уведомления о заказе
Надо сделать чтобы администратору магазина на
электроннуэ почту приходило письмо не только с уведомлением .
что в интернет магазине сделан заказ , но еще чтоб в письме указывались :
Чтобы в заказе, который приходит на электронку были видны:
1. Телефон заказчика
2. В составе заказа была видна цена за ед.товара товара.
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