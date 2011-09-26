1с Битрикс: доработка уведомления о заказе

Надо сделать чтобы администратору магазина на

электроннуэ почту приходило письмо не только с уведомлением .

что в интернет магазине сделан заказ , но еще чтоб в письме указывались :

Чтобы в заказе, который приходит на электронку были видны:

1. Телефон заказчика

2. В составе заказа была видна цена за ед.товара товара.