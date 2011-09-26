Требуется аналогичный калькулятор http://www.kvartirasuper.ru/Calc.aspx. Написать на php или html (можно в сочетании). Скрипт должен быть простым и легким. Просьба цену не заламывать!

Калькулятор ремонта:

- выбор: Ремонт помещения/Отделка нового помещения.

- Ввод количества и размеров комнат, санузлов, кухонь с наименованиями.

- Выбор демонтажных работ по порядку по каждому помещению, если ремонт.

- Выбор общестроительных (отделочных работ) по порядку по каждому помещению.

- Выбор отделки потолков, стен, полов по каждому помещению.

На выходе калькуляция со всеми видами работ их объемами и стоимостью с возможностью редактирования (убрать/добавить помещение или изменить вид отделки и т.п.).