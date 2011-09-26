Нужно внести правки в имеющийся сайт на битриксе. При этом использовать кое-что с другого нашего сайта на Битриксе. Сроки и качество критичны. Знание Битрикса нужно на очень достойном уровне. Начало работ через несколько дней - ...
Калькулятор ремонта
Требуется аналогичный калькулятор http://www.kvartirasuper.ru/Calc.aspx. Написать на php или html (можно в сочетании). Скрипт должен быть простым и легким. Просьба цену не заламывать!
Калькулятор ремонта:
- выбор: Ремонт помещения/Отделка нового помещения.
- Ввод количества и размеров комнат, санузлов, кухонь с наименованиями.
- Выбор демонтажных работ по порядку по каждому помещению, если ремонт.
- Выбор общестроительных (отделочных работ) по порядку по каждому помещению.
- Выбор отделки потолков, стен, полов по каждому помещению.
На выходе калькуляция со всеми видами работ их объемами и стоимостью с возможностью редактирования (убрать/добавить помещение или изменить вид отделки и т.п.).
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