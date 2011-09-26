Правка сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок89 просмотров

Нужно внести правки в имеющийся сайт на битриксе. При этом использовать кое-что с другого нашего сайта на Битриксе. Сроки и качество критичны. Знание Битрикса нужно на очень достойном уровне. Начало работ через несколько дней - после утверждения дизайна. Подробности в личку скину.

14 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров