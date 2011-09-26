Написать оригинальный модуль на php по обработке изображений и встроить его в движок. ТЗ есть. Просьба, писать только специалистов, очень хорошо знающих php и свободных на этой неделе. ...
Устранить ошибку в работе CMS
Возникла проблема с CSM: при загрузке больших объемов текста страница не сохраняется, ошибка следующая:
Request Entity Too Large
The requested resource
/
does not allow request data with GET requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache mod_bwlimited/1.4 mod_qos/9.68 Server at имя сайта Port 80
При загрузке через phpMyAdmin все сохраняется. Ранее CMS без проблем обрабатывала большие тексты.
Выбранный исполнитель
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