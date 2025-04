Устранить ошибку в работе CMS

Возникла проблема с CSM: при загрузке больших объемов текста страница не сохраняется, ошибка следующая:

Request Entity Too Large

The requested resource

/

does not allow request data with GET requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Apache mod_bwlimited/1.4 mod_qos/9.68 Server at имя сайта Port 80

При загрузке через phpMyAdmin все сохраняется. Ранее CMS без проблем обрабатывала большие тексты.