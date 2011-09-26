Устранить ошибку в работе CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок207 просмотров

Возникла проблема с CSM: при загрузке больших объемов текста страница не сохраняется, ошибка следующая:

Request Entity Too Large

The requested resource

/

does not allow request data with GET requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Apache mod_bwlimited/1.4 mod_qos/9.68 Server at имя сайта Port 80

При загрузке через phpMyAdmin все сохраняется. Ранее CMS без проблем обрабатывала большие тексты.

Apache
14 лет назад
ulianoff
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад