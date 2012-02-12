Ищу исполнителя на очень простой, но срочный заказ: нужно собрать флэшку из 7 готовых картинок. Нужна сегодня. Доплата за срочность.
- $50Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад
В админку сайта (СMS + DB) нужно добавить категорию для статей. Технические подробности в личку.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Нужна рыба флэш-теста, в идеале - ActionScript 2.0 (обсуждаемо). Схема: три вопроса, два варианта ответа для каждого, в конце на экран выводится результат, смотря по тому, какие были ответы.Разработка игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Есть макет флэшки: по клику кнопки1 должна открываться картинка1, по клику кнопки2 - картинка2 и так далее. Картинка не закрывает игровое поле целиком, при клике на виднеющийся за ней фон должна исчезнуть.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
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По непонятной причине слетела возможность создавать новые страницы. Через phpMyAdmin создаются без проблем, проблема именно в CMS. Нужно исправить.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
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По непонятной причине слетела возможность создавать новые страницы. Через phpMyAdmin создаются без проблем, проблема именно в CMS. Нужно исправить.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
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Сайт на cms+mysql, возникла ошибка отображения на одной из страниц: при просмотре контента через cms-админку часть текста задваивается. Та же страница вне админки открывается корректно. Требуется устранить баг.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Простейший дизайн страницы с минимальным количеством объектов (меню в три кнопки и область вывода текста) перевести в css+html.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Дано: php-скрипт, отправляющий данные из формы в БД. Требуется: второй скрипт, выводящий список добавленных данных в виде ссылок с возможностью фильтрации по категориям.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Возникла проблема с CSM: при загрузке больших объемов текста страница не сохраняется, ошибка следующая: Request Entity Too Large The requested resource / does not allow request data with GET ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть сайт, пока практически без контента - сделаны разделы, наполнение не залито. Движок CMS Simple, дизайн - шаблон + css, контент сохраняется в txt файл. Ввиду того, что планируется выкладка больших объемов текста, требуется БД. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на CMSimple, нужно устранить глюки отображения в основных браузерах, кроме Файрфокса, прежде всего в устаревших, но используемых, вроде предыдущей версии IE.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задача: привязать готовый дизайн к сайту на движке csm simple. Требуется: правильное отображение в основных браузерах, подстройка под ширину экрана пользователя. Знакомство с csm simple очень желательно. Готовность работать сейчас, а ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад