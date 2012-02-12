Задание выполнил полностью, не просто в срок, а даже чуть раньше. Уже после постановки задачи у нас возникли дополнительные пожелания по сайту, в том числе довольно сложновыполнимые с технической точки зрения. Все было реализовано самым лучшим образом! Обращаемся второй раз, впечатления от сотрудничества более чем положительные. Отдельное спасибо за подробную грамотную консультацию!