ulianoff

Ульянова ulianoff

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флэш-тест

    $50

    Нужна рыба флэш-теста, в идеале - ActionScript 2.0 (обсуждаемо). Схема: три вопроса, два варианта ответа для каждого, в конце на экран выводится результат, смотря по тому, какие были ответы.

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Допилить простейшую флэшку

    $50

    Есть макет флэшки: по клику кнопки1 должна открываться картинка1, по клику кнопки2 - картинка2 и так далее. Картинка не закрывает игровое поле целиком, при клике на виднеющийся за ней фон должна исчезнуть.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибку в cms-админке сайта

    $50

    Сайт на cms+mysql, возникла ошибка отображения на одной из страниц: при просмотре контента через cms-админку часть текста задваивается. Та же страница вне админки открывается корректно. Требуется устранить баг.

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php-скрипт

    $50

    Дано: php-скрипт, отправляющий данные из формы в БД. Требуется: второй скрипт, выводящий список добавленных данных в виде ссылок с возможностью фильтрации по категориям.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт на CMS Simple перевести на любую CMS c MySQL

    Есть сайт, пока практически без контента - сделаны разделы, наполнение не залито. Движок CMS Simple, дизайн - шаблон + css, контент сохраняется в txt файл. Ввиду того, что планируется выкладка больших объемов текста, требуется БД. ...

    CSSMySQL
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрутить дизайн к движку

    Задача: привязать готовый дизайн к сайту на движке csm simple. Требуется: правильное отображение в основных браузерах, подстройка под ширину экрана пользователя. Знакомство с csm simple очень желательно. Готовность работать сейчас, а ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

WALKMAN5
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта для совместимости с браузерами
Отлично!
Задание выполнил полностью, не просто в срок, а даже чуть раньше. Уже после постановки задачи у нас возникли дополнительные пожелания по сайту, в том числе довольно сложновыполнимые с технической точки зрения. Все было реализовано самым лучшим образом! Обращаемся второй раз, впечатления от сотрудничества более чем положительные. Отдельное спасибо за подробную грамотную консультацию!
Ответный отзыв
WALKMAN5
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Прикрутить дизайн к движку
Отлично!
Качественно и своевременно выполнил поставленную задачу, потом внес дополнительные изменения по желанию заказчика. Рекомендую.
Ответный отзыв
satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Сверстать уже готовый дизайн страницы в css+html
CSSHTML
Отличный заказчик.
Дмитрий с большим опережением оговоренных сроков выполнил работу, предложив небольшое усовершенствование, от которого дизайн выиграл. Не менее оперативно внес дополнительные изменения, когда они потребовались. Чистая, красивая верстка, качество и скорость на высоте. Непременно буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую.
Ответный отзыв
max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Флэш-тест
Спасибо Кристине, своевременная оплата, четкое ТЗ, что еще нужно фрилансеру ).
Спасибо за прекрасно выполненную работу! Очень качественное исполнение нестандартного задания. Особенно благодарны за оперативность. Уже в процессе нам пришлось несколько изменить и усложнить ТЗ, Максим и тут справился на отлично. Будем обращаться еще.
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et0
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Php-скрипт
PHP
Оплата получена, спасибо!
Задача выполнена быстро и в полном соответствии с требованиями, очень довольны, будем обращаться в будущем. Рекомендую.
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