WALKMAN5

Александр WALKMAN5

 
32 годаБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Только качественный ручной код. Скорость. Надёжность. HTML5 + SASS + jQuery

Профессиональная HTML Вёрстка:

-Кроссбраузерность

-Семантичность

-Валидность

-Адаптивность

Вёрстка и настройка Landing Page

Написание скриптов с помощью jQuery

Портфолио - http://walkman5.ru

HTMLjQuerySASS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Alexiy2
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сверстать шаблон для DLE из макета дизайна
Проект сложный, но работа была профессиональной, все замечания и пожелания учтены и выполнены в полном объеме. Не понравилось, что пришлось составлять замечания, касающиеся некоторых деталей, которые впринципе могли быть учтены при работе как штатные для движка и по-умолчанию должны были быть проработаны. Также к минусам отношу не всегда быстрые ответы, которые могли бы привести к недопонимаю. Вцелом работой доволен!
Отлично!
Ответный отзыв
ejenn
Жанна 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
HTML верстка
Отличный исполнитель. Работа была сделана быстро и качественно, всегда на связи. Очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую!!!
Отлично!
Ответный отзыв
omnislash
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Сверстать шаблон для DLE
Доволен сотрудничеством. Александр был всегда на связи. Сверстал шаблон аккуратно и кроссбраузерно.
Отлично!
Ответный отзыв
lda
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Верстка сайта и полная настройка
Качественная валидная верстка. Сверстал за 1 день. Настроил все в точности с дизайном и пожеланиями по интерактиву.
Хороший заказчик, я бы даже сказал отличный.Чёткое ТЗ, моментальная оплата. Испытываю от сотрудничества только положительные эмоции.
Ответный отзыв
lekant
Сергей 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
0 баллов
12 лет назад
Сверстать шаблон под DLE
Взялся за выполнение задания, я отказал остальным исполнителям. После неоднократных напоминаний извинялся, обещал все исправить, но в конце концов замолк и больше на связь не выходил. Сильно подвел меня перед заказчиками