Александр WALKMAN5WALKMAN5
32 годаБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Только качественный ручной код. Скорость. Надёжность. HTML5 + SASS + jQuery
Профессиональная HTML Вёрстка:
-Кроссбраузерность
-Семантичность
-Валидность
-Адаптивность
Вёрстка и настройка Landing Page
Написание скриптов с помощью jQuery
Портфолио - http://walkman5.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная вёрстка для сайта "Взрослый арбидол"253 просмотра
- Вёрстка для сайта "PR.Sape". jQuery анимация226 просмотров
- Адаптивная вёрстка для сайта "Детский арбидол"227 просмотров
- Вёрстка для сайта "All iPhone"277 просмотров
- Http://view-works.net84.net/narodpotolki/229 просмотров
- Вёрстка для сайта "Turbocom"166 просмотров
- Вёрстка для сайта "Quality"224 просмотра
- Вёрстка для "PrimeContext"220 просмотров
- Вёрстка для сайта "VseNastolki.ru". Bootstrap.246 просмотров
- Repro179 просмотров
- Вёрстка для сайта "event-creative.ru"173 просмотра
- Вёрстка для сайта "DownTown"194 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Проект сложный, но работа была профессиональной, все замечания и пожелания учтены и выполнены в полном объеме. Не понравилось, что пришлось составлять замечания, касающиеся некоторых деталей, которые впринципе могли быть учтены при работе как штатные для движка и по-умолчанию должны были быть проработаны. Также к минусам отношу не всегда быстрые ответы, которые могли бы привести к недопонимаю. Вцелом работой доволен!
$25
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Работа была сделана быстро и качественно, всегда на связи. Очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую!!!
$60
10 баллов
12 лет назад
Доволен сотрудничеством. Александр был всегда на связи. Сверстал шаблон аккуратно и кроссбраузерно.
$150
10 баллов
12 лет назад
Качественная валидная верстка. Сверстал за 1 день. Настроил все в точности с дизайном и пожеланиями по интерактиву.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, я бы даже сказал отличный.Чёткое ТЗ, моментальная оплата. Испытываю от сотрудничества только положительные эмоции.
$40
0 баллов
12 лет назад
Взялся за выполнение задания, я отказал остальным исполнителям. После неоднократных напоминаний извинялся, обещал все исправить, но в конце концов замолк и больше на связь не выходил. Сильно подвел меня перед заказчиками