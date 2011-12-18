Проект сложный, но работа была профессиональной, все замечания и пожелания учтены и выполнены в полном объеме. Не понравилось, что пришлось составлять замечания, касающиеся некоторых деталей, которые впринципе могли быть учтены при работе как штатные для движка и по-умолчанию должны были быть проработаны. Также к минусам отношу не всегда быстрые ответы, которые могли бы привести к недопонимаю. Вцелом работой доволен!