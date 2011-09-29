Сверстать шаблон под DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок269 просмотров

Есть шаблон сайта в PSD, необходимо сверстать его для DLE.

Шаблон непрофессиональный, но можно будет доработать с учетом поставленных задач.

DLE
11 лет назад
lekant
Сергей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Взялся за выполнение задания, я отказал остальным исполнителям. После неоднократных напоминаний извинялся, обещал все исправить, но в конце концов замолк и больше на связь не выходил. Сильно подвел меня перед заказчиками

Заявки фрилансеров

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад