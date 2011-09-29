Необходимо сделать шаблон CSM Simpla из PSD http://dl.dropbox.com/u/35458774/AQUA_DES_01%20%28aquaria%29.psd
Сверстать шаблон под DLE
Есть шаблон сайта в PSD, необходимо сверстать его для DLE.
Шаблон непрофессиональный, но можно будет доработать с учетом поставленных задач.
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