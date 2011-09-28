Необходимо освежить верстку на сайте captchabot.com : 1) Поправить текущие баги. 2) Кое-где переделать картинки 3) Кое-где передвинуть блоки 4) Сделать верстку многоязычной (т.е. текст интегрируется в верстку ...
Отверстать один макет в html
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