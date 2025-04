Верстка сайта, фикс багов (без ZF)

[31.10.2011 14:46:14] Artur : нужно сделать верстку страницы с пополнением баланса [31.10.2011 15:33:34] *** Александр Матросов added Михаил Валенцев *** [31.10.2011 15:33:40] *** Александр Матросов removed Александр Качан from this conversation. *** [31.10.2011 19:22:56] Александр Матросов: Артур [31 октября 2011 г. 14:59] Михаил Валенцев: <<< Завтра со второй половины дня. Сегодня еще делаю заказ [31.10.2011 19:23:03] Александр Матросов: Артур, договорись, проконтроллируй. [01.11.2011 19:17:36] Михаил Валенцев: дня два если расценивать озвученные замечания к тому что есть как тз. [01.11.2011 19:18:33] Artur : спасибо. [01.11.2011 19:18:41] Artur : а почему так долго? вроде немного работы? [01.11.2011 19:23:32] Михаил Валенцев: на уточнение спорных вопросов, а вопросы у меня будут [01.11.2011 20:17:00] Александр Матросов: по поводу сроков - хотелось бы узнать, когда будет первая страница? [01.11.2011 20:20:07] Artur : я скинул то что у нас уже готово было [01.11.2011 20:20:11] Artur : и что надо доделать [01.11.2011 20:20:23] Artur : то есть в общем все страницы уже есть [01.11.2011 20:20:30] Artur : но нуждаются в доработке [02.11.2011 20:59:57] Artur : [2 ноября 2011 г. 14:40] Михаил Валенцев: <<< Здравствуйте. Нет еще. Я отпишусь вечером по результатам. [03.11.2011 14:40:58] *** Александр Матросов removed Михаил Валенцев from this conversation. ***