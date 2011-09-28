Здравствуйте, Имеется сайт Gogoticket.ru Проверка HTML показала 791 ошибок и 17 ошибок в CSS валидности. Хотелось бы это исправить. Сколько это будет стоить и в какой ...
Верстка сайта, фикс багов (без ZF)
Необходимо освежить верстку на сайте captchabot.com :
1) Поправить текущие баги.
2) Кое-где переделать картинки
3) Кое-где передвинуть блоки
4) Сделать верстку многоязычной (т.е. текст интегрируется в верстку отдельно).
5) Переделать на блочную
Всего на верстку - 10 страниц, с одинаковыми подвалом/заголовком.
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