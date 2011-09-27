Сборка сайта. От меня - тексты и готовая верстка

Здравствуйте! Необходимо собрать сайт, порядка 300-500 страниц. От меня тексты и готовая верстка. От вас- стоимость 1 страницы и сроки. На движок устанавливать не надо - сайт состоит из шаблонных хтмл-страниц. Спасибо.

P.S. При формировании цены, отталкивайтесь от того, что работать будете с дримвивером или похожим редактором. Нет необходимости писать теги руками, стыдитесь предлагать не адекватную работе стоимость.