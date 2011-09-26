Поппавить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки183 просмотра

на страницах http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=166&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2

и http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=165&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2

текст описания товара не должен наезжать на блоки при масштабировании в следующих браузерах: FF3+, Chrome, Opera, IE7+

на странице http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=162&option=com_virtuemart&Itemid=2

при масштабировании кнопка "Купить" не должна наезжать на соседние товары

желательно сделать без изменения разметки описания товара.

14 лет назад
patriot_kv
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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