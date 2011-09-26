Нужно качественно сверстать один сайт макет покажу лично! Оставляйте заявки со всеми пообщаюсь. Кроссбраузерно валидно со всеми стандартами! Работа по Безопасной сделке! Макет добавлен!
Поппавить верстку
на страницах http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=166&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
и http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=165&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
текст описания товара не должен наезжать на блоки при масштабировании в следующих браузерах: FF3+, Chrome, Opera, IE7+
на странице http://wm.medray.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=162&option=com_virtuemart&Itemid=2
при масштабировании кнопка "Купить" не должна наезжать на соседние товары
желательно сделать без изменения разметки описания товара.
Заявки фрилансеров
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