Есть дизайн сайта (простой) в PDS фотошоп. Нужно сверстать и оформить как тему для вордпресс, т.е. натянуть дизайн на вордпресс (самое простое, только html) – главные страницы – index, каталог, пост, одиночная статья… без фанатизма ...
Резиновая верстка на DIV почти готового дизайна
Имеется файл .jpg с образцом верстки (высылается исполнителю),
дизайн минималистичный (хидер - полоса со скосами, плюс контент, + футер).
Дизайн практически готов, только в этом образце еще не учтены пару элементов в хидере, которые тоже нужно будет "пристроить" туда.
Контент практически не надо верстать, футер очень простой. Хидер и футер нужны резиновые, контент фиксированный (контент пустой див, заполняемый программно, его верстать не надо). Верстка интересует на CSS (div-ная).
А вот в хидере много инфы (несколько комбо, лого, поля регистрации и еще несколько друих). Нужно сделать так, чтобы выглядело красиво (как на образце) и нигде не плыло.
Так же в одном из разделов программно выводятся (в див-блоках) множество изображений, возможно будет необходимо чуть-чуть подверстать их вывод (поле ввода и пару мини-изображений под ним).
И в другом разделе вывод статей (необходимо будет подверстать ссылки "Предыдущая" и "Следующая"). Примечание. Изображения и статьи генерируются программно на основе html-темлейта, поэтому верстать нужно будет не все изображения разом, а только один html-темплейт.
Нужна КРОССБРАУЗЕРНАЯ верстка всего этого (Хром, Мозилла, Сафари, Опера).
IE (6 и 7)) интерусует постольку-поскольку (пусть там выглядит по другому, главное, чтобы вообще было видно и не плыло, то есть было хоть какое-то подобие юзабилити).
Дополнительно. На будущее есть еще ряд заданий (по мелочи): отверстать форму кабинета (несколько полей для заполнения и комментариев к ним, оверлей), оверлей выбора основных современных браузеров (как ВКонтакте), и маленький div (оверлей), с выводом сообщений (также, как ВКонтакте справа внизу) - скруглить углы и подогнать под общий дизайн.
Ваши предложения по ценам, хотя бы приблизительно за указанные работы (интересует как цена за первую самую важную часть работы, так и за дополнительные задания и все в целом).
Примечание: Сайт использует программы на jquery, которые динамически вставляют контент и т.д.
Поэтому при верстке нужно по максимуму сохранять уже определенные классы и id (т.к. они используются в программе). Для удобства будет дан доступ к специально разработанной для дизайнера панели для сохранения результатов.
Сроки: как можно скорее (вчера), но даю максимум неделю на все.
Оплата: только Яндекс-Деньги (кошелек пополнен) и только по факту выполнения работ
(можно частями с пересылкой частей выполненных работ, можно с контролем выполненной работы по веб-видео).
Предпочтение отдается фрилансерам, имеющим Скайп с вебкой, а так же имеющим не только опыт в дивной верстке на CSS, но и опыт создания/доработки дизайна.
Выбранный исполнитель
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