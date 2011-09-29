Здравствуйте! Нужно сделать HTML-верстку главной страницы. PSD вышлю выбранному исполнителю. Требования верстки: - блочная (div) - фиксированная - SE-оптимизированная - кроссбраузерная
Несложная верстка
См. макет.
Форму можно цельной картинкой а поверх уже наложить поля. Только кнопку Отправить отдельно. Ссылки в меню должны быть текстовыми. Можно КСС тень пустить, если плохо будет смотреться желтый.
Выбранный исполнитель
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