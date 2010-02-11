kronos_2003

Алексей kronos_2003

 
42 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов. Верстка и интеграция в CMS. Каталоги, магазины, визитки.

Создание сайтов и магазинов. Верстка и интеграция в CMS. Кроссбраузерная верстка в HTML5/CSS3.

Интеграция с CMS Joomla, MODx, Datalife Engine, WordPress, HostCMS

Сайт - proverstka.com.ua

WordPressHTMLJoomlaMODX
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
5 баллов
12 лет назад
Несложная верстка
В целом добросовестный исполнитель.
+
Ответный отзыв
hustla
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$231
10 баллов
13 лет назад
Верстка DIV / Валидность / Кроссбраузерность
Отличный исполнитель. решил вопрос в очень сжатые сроки. все качественно и самое главное без лишних вопросов куда зачем почему.
Отличный, надежный заказчик! Предельно понятное задание, оплата в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Hi_FireR
Никита 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Исправить баг верстки в WordPress
Алексей помог решить пробелу очень быстро. Спасибо ему!
+
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#778