Создание сайтов. Верстка и интеграция в CMS. Каталоги, магазины, визитки.
Создание сайтов и магазинов. Верстка и интеграция в CMS. Кроссбраузерная верстка в HTML5/CSS3.
Интеграция с CMS Joomla, MODx, Datalife Engine, WordPress, HostCMS
Сайт - proverstka.com.ua
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
5 баллов
12 лет назад
В целом добросовестный исполнитель.
$231
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. решил вопрос в очень сжатые сроки. все качественно и самое главное без лишних вопросов куда зачем почему.
Ответный отзыв
Отличный, надежный заказчик! Предельно понятное задание, оплата в срок! Рекомендую!
$5
10 баллов
14 лет назад
Алексей помог решить пробелу очень быстро. Спасибо ему!
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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