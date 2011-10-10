Качественная, семантичная, кроссбраузерная верстка

$190
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок162 просмотра

Требуется качественная, семантичная, кросбраузерная верстка пяти страниц.

Юзаем CSS3 для закруглений блоков, теней на блоках и теней на тексте.

Тень на тексте игнорим в ие, но закругление и тень на блоках должны работать.

Необходимо подключить следующий функционал:

- карусел с slaid/faid эффектами

- табы

- очищение элементов форм при фокусе

14 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ValeraI
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$190
2 дня
Когда стал вопрос поиска верстальщика, сразу решила обратиться к Валере. Уже был удачный опыт работы, поэтому искать нового исполнителя не было смысла. Цена-качество на высоте. Быстро, качественно.
Спасибо за хороший и интересный проект! Работая с Олей всегда уверен, что мой труд будет оценен по достоинству!

Заявки фрилансеров

ValeraI
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Закончить верстку.

    $40

    Макеты покажу кандидатам. Готов предложить 40$ (обсуждаемо). Срок завтра до обеда. Оплата по факту проверки.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно валидно сверстать 1 страницу

    Здравствуйте! В приложении - внешний вид страницы, которую нужно сверстать. В результате должен получиться 100% валидный XHTML 1.0 Transitional. Верстка должна быть семантичной, т.е. только дивы, тексты - как можно ближе к ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доделать HTML-верстку + несложный калькулятор

    $100

    1. Есть исходник PSD и незаконченные HTML + CSS, которые необходимо доделать и оптимизировать под основные браузеры + IPad, IPhone. Преимуществом будет знание ХостЦМС и возможность сразу натянуть верстку на шаблон (стоимость работы оговаривается дополнительно). ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание русской копии сайта

    Есть сайт на английском на чистом ХТМЛ. Задача - сделать полную русскую версию сайта для переноса на новый домен. Перевод будет предоставлен. Объем - примерно 10-15 страниц. При ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить верстку Wordpress. Срочно.

    Добрый день ! Есть сайт на ворд пресс. wpk.bacac.org необходимо подправить верстку. Проблемы следующие. Фоновый узор. в шапке сайта кое где неравномерен и не совпадает. Не стыкуется. Нужно исправить.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать страничку

    Собственно есть макет в PSD, надо на его базе сделать HTML. Желательно натянуть на wordpress, но если это увеличит стоимость работы то не надо.

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • HTML-верстка

    Одна простая страница. Реально сделать за 2-3 часа. Приступить нужно сразу. Превью вышлю заинтересовавшимся.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать страницу (landing page)

    $15

    Нужно создать одну красивую страницу (в стиле apple) landing page Использовать: html, css, возможно php (для отправки сообщения на почтовый ящик)., slide image jquery (для 3-4 картинок) Тематика страницы: USB-cable ...

    CSSHTMLjQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад