Макеты покажу кандидатам. Готов предложить 40$ (обсуждаемо). Срок завтра до обеда. Оплата по факту проверки.
Качественная, семантичная, кроссбраузерная верстка
Требуется качественная, семантичная, кросбраузерная верстка пяти страниц.
Юзаем CSS3 для закруглений блоков, теней на блоках и теней на тексте.
Тень на тексте игнорим в ие, но закругление и тень на блоках должны работать.
Необходимо подключить следующий функционал:
- карусел с slaid/faid эффектами
- табы
- очищение элементов форм при фокусе
Выбранный исполнитель
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